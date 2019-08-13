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    HaberlerEgeKredi onaylandı çalışmalar hızlandı
    13.08.2019 - 07:50

    Kredi onaylandı çalışmalar hızlandı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Ankara temasları sonrasında verdiği müjdeli haberler ile birlikte Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes’teki çalışmalarını hızlandırdı.

    Kredi onaylandı çalışmalar hızlandı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Ankara temasları sonrasında verdiği müjdeli haberler ile birlikte Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes’teki çalışmalarını hızlandırdı.
    Ekiplerin Gördes’te alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarını büyük özveriyle sürdürdüğünü belirten Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Başkan Ergün’ün Ankara ziyaretinde aldığı kredi onayının ardından asfaltlama çalışmalarına hız verdik. Manisalılara hizmet için mesai gözetmeksizin çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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