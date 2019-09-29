29.09.2019 - 07:50 |
Kültürpark’a butik müzeler
İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci-yazarları ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark’a butik müzeler açılacağını söyledi.
İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci-yazarları ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark’a butik müzeler açılacağını söyledi.Soyer, “Denizcilik müzesi, popüler kültür müzesi gibi müzeler yapacağız. Kültürpark’ın kültürünü yeniden kendine vereceğiz. Fuar alanını özelleştirmeyeceğiz” dedi.
Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.