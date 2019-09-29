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    HaberlerEgeKültürpark’a butik müzeler
    29.09.2019 - 07:50 |

    Kültürpark’a butik müzeler

    İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci-yazarları ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark’a butik müzeler açılacağını söyledi.

    Kültürpark’a butik müzeler

    İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci-yazarları ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark’a butik müzeler açılacağını söyledi.Soyer, “Denizcilik müzesi, popüler kültür müzesi gibi müzeler yapacağız. Kültürpark’ın kültürünü yeniden kendine vereceğiz. Fuar alanını özelleştirmeyeceğiz” dedi.

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