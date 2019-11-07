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    HaberlerEge HaberleriKursiyerlerden LÖSEV’e bağış
    08.11.2019 - 00:53 |

    Kursiyerlerden LÖSEV’e bağış

    Kursiyerlerden LÖSEV’e bağış

    Bayraklı Belediyesi Semt Merkezi kursiyerleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ürettikleri el ürünlerini LÖSEV’e bağışladı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencileri de sınıflarda maske takıp, lösemi hastalığına dikkat çekti. Derslerine giren öğrenciler ellerinde “donör ol, umut ol, yaşam ol” “maskemi takarım farkındalık yaratırım” “disleksi diye bir şey var” yazan pankartlarla da lösemili çocuklara destekte bulundu.

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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