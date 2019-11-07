Kursiyerlerden LÖSEV’e bağış

Bayraklı Belediyesi Semt Merkezi kursiyerleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ürettikleri el ürünlerini LÖSEV’e bağışladı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencileri de sınıflarda maske takıp, lösemi hastalığına dikkat çekti. Derslerine giren öğrenciler ellerinde “donör ol, umut ol, yaşam ol” “maskemi takarım farkındalık yaratırım” “disleksi diye bir şey var” yazan pankartlarla da lösemili çocuklara destekte bulundu.