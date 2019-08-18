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    HaberlerEgeKuş uçurtmuyor
    18.08.2019 - 07:50| İZMİR DHA

    Kuş uçurtmuyor

    Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir’in su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı ile Balçova barajlarının güvenliğini, teknoloji yardımıyla sağlıyor

    Kuş uçurtmuyor

    Kente içme suyu temin eden barajları kirlenmeye karşı korumak için güvenlik personeli ile aralıksız denetimler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, teknolojik imkanlardan da yararlanıyor.

    Ekipler iş başında

    İzmir’in içme suyu ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Tahtalı Barajı ile Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ilçelerine su aktaran Balçova Barajı’nda drone ile havadan takip yapan güvenlik görevlileri, barajı kirletenleri anında görüntüleyip yaptırım uygulanmasını sağlıyor.
    Drone periyodik olarak uçurulduğu gibi gelen ihbarlarla da ekipler harekete geçiyor. Baraj gölünde balık avlayanlar, yüzenler, mutlak koruma alanında piknik yapanlar, define arayanlar, hayvan otlatanlar, moloz dökenler tespit edilip jandarmaya veya ilgili kurumlara bildiriliyor. İZSU güvenlik birimi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların yanı sıra Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ve Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde de drone ile takip yapıyor.

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