BİST103.153-0,38EURO 6,35-0,04USD5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriKuşadası’ndan ücretsiz diyetisyenlik hizmeti
    09.11.2019 - 02:16 |

    Kuşadası’ndan ücretsiz diyetisyenlik hizmeti

    Kuşadası Belediyesi, obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefiyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve bilinçlendirme çalışmasına başladı.

    Kuşadası’ndan ücretsiz diyetisyenlik hizmeti

    Obezitenin kalp, tansiyon, diyabet gibi pek çok kronik hastalığa davetiye çıkardığını belirten Başkan Ömer Günel, “Beslenme alanında doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmak büyük önem taşıyor” diye konuştu.

    Okul öncesi eğitimi

    Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde çocuklara yönelik okul öncesi eğitim başladı. Kuşadası’nda yaşayan kadın ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi tarafından verilen okul öncesi eğitimle çocukların fobilerini yenerek okula hazır hale getirilmeleri hedefleniyor.

    Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
    daha fazla video için
    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Sıradaki Haber