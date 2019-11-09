09.11.2019 - 02:16 |
Kuşadası’ndan ücretsiz diyetisyenlik hizmeti
Kuşadası Belediyesi, obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefiyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve bilinçlendirme çalışmasına başladı.
Obezitenin kalp, tansiyon, diyabet gibi pek çok kronik hastalığa davetiye çıkardığını belirten Başkan Ömer Günel, “Beslenme alanında doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmak büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Okul öncesi eğitimi
Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde çocuklara yönelik okul öncesi eğitim başladı. Kuşadası’nda yaşayan kadın ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi tarafından verilen okul öncesi eğitimle çocukların fobilerini yenerek okula hazır hale getirilmeleri hedefleniyor.
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