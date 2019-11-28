BİST105.8440EURO6,370,21USD5,780,07ALTIN270,730,15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriKuzu ayağından yeni bir ürün...
    28.11.2019 - 07:50 |

    Kuzu ayağından yeni bir ürün...

    EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Tavman kuzu ayağından elde edilen iki bileşeni kullanarak yeni bir ürün elde edecek

    Kuzu ayağından yeni bir ürün...

    EGE Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Tavman’ın yürüttüğü, kuzu ayağından elde edilen kolajen ve glukozaminoglikanları (GAG) kullanarak yeni bir ürün geliştirmeyi hedefleyen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, projeyle ilgili bilgi almak için Prof. Dr. Tavman’ı ziyaret etti. Projenin sağlıklı bir yaşam için önemine değinen Rektör Budak, Bir gıda matriksi oluşturup adeta yeni bir gıda ürününün piyasaya sürülmesi söz konusu. İnovatif ürünle başta eklem ağrıları olmak üzere bağ dokunun güçlü hale getirilmesi planlanıyor” dedi.

    Örneğine rastlanmadı

    Prof. Dr. Tavman da, “Projemizde, kuzu ayaklarına bazı ön işlemler uygulayarak yüksek saflıkta kolajen ve GAG eldesini amaçladık. Hedefimiz, kolajen ve glukozaminoglikanların birlikte sağlık için gerekli dozunun da ayarlanmasıyla standart bir ürün elde etmek. Bu elde ettiğimiz ürünleri elektro-eğirme işlemi ile tek bir yapı haline getirerek gıda maddesi içine yerleştirmek istiyoruz. Literatürde nanolif formunda üretilen glukozaminoglikanlar içeren kolajen kullanılarak fonksiyonel gıda geliştirilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamış olması projemizin özgünlüğünü oluşturuyor” diye konuştu.

    28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için
    70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

    Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

    İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniversiteli bursu ne kadar?

    İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniversiteli bursu ne kadar?

    Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

    Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

    KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

    KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

    Sıradaki Haber