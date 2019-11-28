Kuzu ayağından yeni bir ürün...

EGE Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Tavman’ın yürüttüğü, kuzu ayağından elde edilen kolajen ve glukozaminoglikanları (GAG) kullanarak yeni bir ürün geliştirmeyi hedefleyen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, projeyle ilgili bilgi almak için Prof. Dr. Tavman’ı ziyaret etti. Projenin sağlıklı bir yaşam için önemine değinen Rektör Budak, Bir gıda matriksi oluşturup adeta yeni bir gıda ürününün piyasaya sürülmesi söz konusu. İnovatif ürünle başta eklem ağrıları olmak üzere bağ dokunun güçlü hale getirilmesi planlanıyor” dedi.

Örneğine rastlanmadı

Prof. Dr. Tavman da, “Projemizde, kuzu ayaklarına bazı ön işlemler uygulayarak yüksek saflıkta kolajen ve GAG eldesini amaçladık. Hedefimiz, kolajen ve glukozaminoglikanların birlikte sağlık için gerekli dozunun da ayarlanmasıyla standart bir ürün elde etmek. Bu elde ettiğimiz ürünleri elektro-eğirme işlemi ile tek bir yapı haline getirerek gıda maddesi içine yerleştirmek istiyoruz. Literatürde nanolif formunda üretilen glukozaminoglikanlar içeren kolajen kullanılarak fonksiyonel gıda geliştirilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamış olması projemizin özgünlüğünü oluşturuyor” diye konuştu.