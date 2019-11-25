Liderliğin dillere destan Manisa FK

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 14. hafta karşılaşmasında evinde Amed Sportif’i ağırlayan Manisa Futbol Kulübü, sahadan 3-0’lık skorla yine galip ayrıldı. Galibiyet serisini 8 maça çıkaran namağlup Manisa, puanını 40’a yükselterek liderliğini sürdürdü. Galibiyetin golleri 3. dakikada Dilaver Güçlü, 64. dakikada Serdar Deliktaş, 90+’da ise Sinan Kurumuş’tan geldi. 3-0’lık skorla galip gelerek evinde de yenilgisizlik serisini bozmayan siyah beyazlılar, sevenlerinin göğsünü kabarttı. l Milliyet