Lütfen yardım edin!

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan, epilepsi hastası olan yüzde 90 engelli 10 yaşındaki oğlu Oğuzhan’ın tedavi masraflarını karşıyalabilmek için ördüğü ürünleri internetten satan Şaile Alatürk, yardım çağrısında bulundu. Evde patik, atkı, yelek örüp, oyuncak bebek yapan Alatürk, elişi ürünlerini internette satarak, Oğuzhan’ın tedavi masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Konuşamayan ve annesinin bakımına muhtaç olan yüzde 90 engelli Oğuzhan’ın tedavisinin özel bir muayenede yapılması gerektiğini söyleyen Alatürk, eşinin inşaatlarda çalıştığını ve maddi durumlarının iyi olmamasından dolayı çocuklarını tedavi ettiremediklerini belirtti.

‘Birçok hastaneye gittik’

Alatürk, “Oğuzhan ve ikizi Kardelen, 7’nci ayda prematüre olarak doğdu. Ardından doktorlar Oğuzhan’ın epilepsi hastası olduğunu söyledi. Birçok hastaneye gittik, ancak çaresini bulamadılar. Konak’ta bulunan özel bir muayenede tedavisi olduğunu öğrendik. Ancak seanslar çok pahalı ve bizim de bunu karşılayacak gücümüz yok. Oğlum, sosyal hayatta sürekli dışlanıyor. Ev sahipleri de oğlum kriz geçirirken bağırdığı için bizi istemiyor. Kriz geçirirken kendini kaybediyor ve bağırıyor. Biz nereye gidelim? Lütfen oğluma yardım edin” diye konuştu.