Manisa FK zirvenin sahibi

Bülent Buda: Nasıl skor o öyle? Tam dokuz gol. Şimdi çalıştır hayal gücünü, bir şeyler karala. Müthiş bir gol düellosu. Belli, inatçı bir takım Trabzon Hekimoğlu. Rakip alanda bir yandan bu kadar gol yiyip, öte yandan pes etmeyip 3 gol az şey değil. Serdar Deliktaş, yıllanmış şarap gibi. Yaş aldıkça değerleniyor. 4 gol her baba yiğidin harcı değil. Manisa FK, sıkı bir grupta yarışıyor. Hiç boş vermeye gelmez. Aman kolay falan demeyin, işi ciddiye alın. Şanlıurfa’dan da 3 puanla dönün.

Fatih Tanfer: Manisa FK önce Manisalıların sonra Ege’nin gurur duyacağı bir takım olduğunu Hekimoğlu Trabzon gibi güçlü bir takıma 6 gol atarak ispatladı ve 9 puan ile yenilgisiz liderliğe yerleşti. Bu hafta rakibi lig sonuncusu Şanlıurfaspor. Artık her maçı ciddiye aldıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün itibariyle Şanlıurfaspor, sorunlar yaşayabilir ancak bu süreçte alınabilicek galibiyet Manisa FK’ya büyük bir avantaj sağlayacaktır. Serdar Deliktaş attığı dört gol ile takımın golcüsü olduğunu ve önemli bir sorunu hallettiğini görüyoruz. Takım olarak maçın başından itibaren rakibin üstüne korkusuzca gitti. Özgüvenleri iyiydi. Yüksek tempoda oynadılar. Dengeli ve doğru oyunun sonucunda altı gollü galibiyet ile sahadan ayrıldılar. İsmail Hoca’nın yenilen üç golünde nedenlerini ve çözümünü bulacağına inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Manisa FK’yı gerçekten tutabilene aşk olsun. Sahada sadece futbol oynamıyorlar. Resmen ‘Bizim bu sene tek hedefimiz şampiyonluk’ mesajı veriyorlar. Son 2 maçta 12 gol attılar. Türkiye liglerinde pek de sık rastlanan bir durum olduğu söylenemez. Ne kadar diri ve istekli oldukları her hallerinden belli. Umarım rehavete kapılıp hız kaybetmezler. Bu haftaki rakip -12 puanlı Şanlıurfa. Manisanın yeni yüzünün bu engeli de 3 puanla aşacağını umut ediyorum.

Böylesine can dayanmaz

Bülent Buda: Haftaiçi kupa maçında yorgun düşmüş olmalılar. Oysa 3 gün bir takımın enerji biriktirmesi için yeterlidir. Çok zorlandılar belli. Gol maçın bitimine doğru. Hem sevindirir hem de düşündürür. İşi ciddiye almak gerek. Çok daha zor koşullarda yarışmanın içinde kalıp, savaşım veren takımlar var. Ci Group Buca’nın futbolcuları olayları doğru yorumlayıp yaptıkları işi ciddiye almalı. Yoksa bu işin sonu düş kırıklığı olur.

Fatih Tanfer: Bu yazımız hazırlandığı anda gazetemize Teknik Direktör değişikliği haberi geldi. Umarım alınan bu karar Ci Group Buca için hayırlı olur. Biz saha içini ve oynanan futbolu değerledirme görevimiz olduğu için, üç maç sonunda 3. sırada ve lider Serik Belediyespor’un 2 puan altında olduğu gerçeğini biliyoruz. Bu hafta rakip 24 Erzincanspor. Erzincanspor 2 puan ile 13. sırada, lider Serik bu hafta 4. sıradaki Çatalcaspor deplasmanına gittiğine göre alınacak galibiyetin Ci Group Buca’yı puan cetvelinde nerelere getireceğini tahmin ediyorum.

Mehmet Demirtaş: Başkan Cihan Aktaş’ın büyük emek ve yatırımı ile bugünlere gelen Ci Group Buca, şampiyonluk parolası ile çıktığı bu yolda adım adım da olsa ilerliyor. Oluşturulan kadro ve yapılan yatırım ile beklenti en üst düzeyde. Ancak kupada hafta içi 10 kişi kalan Nazilli Belediyespor’a elenilmesinin ardından Şile Yıldız karşılaşmasından son saniye golüyle 3 puan alınması oldukça düşündürücü. Kaldı ki Şile Yıldız’ın 3 maçta sadece 1 puanı bulunuyor. Şampiyon kadro kurarak, şampiyonluk hedefi olan bir takımın böylesine yalpalamalara izin vermemesi gerekiyor. Çok daha doğrusu attığı adımı dikkatli atması gerekiyor. Ligin 3. haftasında fatura hocaya kesildi. Duyumlarımıza göre de Levent Eriş’in adı geçiyor. Albert Einstein’ın çok sevdiğim bir sözü var. “Aynı şeyleri yapıp her seferinde farklı sonuçlar beklemek” veya Arapların meşhur bir sözü de kulağa küpe olabilir; “El mücerribu la yücerribu” yani “Denenmiş olanı deneyenin başına gelecek pişmanlıktır”. Karar elbette Ci Group Buca yönetiminin bizler sadece başarılı olmalarını temenni ederiz. Beklentilerin yüksek olduğu bu takımın potansiyeline inananlardanız. Bu hafta rakip AnaGold 24 ErzincanSpor onlarda da işler pek iyi gitmiyor. 3 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile 2 puan toplayabildiler. Kaderin böylesi onlarda da teknik direktör istifasını sundu. Umut ediyorum ki bu çalkankıdan Ci Group Buca karlı çıkar ve 3 puanla evine döner.

Nazilli Belediyespor gümbür gümbür

Bülent Buda: Ligin dibinde zayıf bir rakip net bir skor 3 puan. Hafife alıp, dalga geçmek yerine önemli olan ciddiye almak maç kazanmak. Her deplasman zordur. 3 puanda güzel bir duygudur. Devamlılığın, başarının bilincine ulaşarak bu sezonu grubun zirvesinde bitirmek futbolcuların özümseyeceği bir amaç olmalı.

Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor, 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanında maçın başında Volkan’ın 82. dakikada ise Sedat’ın attığı iki golle üç puanı alıp evine döndü. Egemizin gurur kaynağı Somaspor’un ardından ikinci sıraya yerleşti. Türkiye Kupası maçında Ci Group Buca karşısında eksiklerine rağmen izlediğim Nazilli Belediyespor, takım halinde direnç gösteren ve performansı yüksek bir takımdı. En önemlisi özgüveni de artmıştı. Geçen yıl Play Off’ta kaçırdıkları 2. Lig şanslarını bu yıl oynadıkları futbol ve seyircisinin desteği ile kazanacağına inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Nazilli Belediyespor sezona tam anlamıyla ayakları yere sağlam basarak başladı. Sezon öncesi yönettikleri transfer politikası şu an meyvelerini veriyor. Sahada keyif veren, taraftarını memnun eden futbolları ile güzel sonuçlar elde ediyorlar. Umarım geçen sezon ki gibi işi şansa bırakmazlar. Teknik Direktör Yavuz İncedal’ın 20 adet kombine bilet alarak taraftara hediye etmesini de ayrıca tebrik ediyorum. Artık Naz Naz’ın camia olarak daha fazla kenetlenmesinin ve bu sene bu ligde misafir olmalarını umut ediyorum.

Uşakspor son nefeste yıkıldı

Bülent Buda: Şimdi ne demeliyiz ki? Bu duyguyu ancak yaşayanlar açıklayabilir. Yani oyun alanını solumuş olmalısınız. Uşak deplasmanda, Sakarya ligin dibinde sorunlu. İki kez öne geçiyorlar ve bitime saniyeler kala uzatmalarda ilk golün fotokopisi gibi karambolde eşitlik golünü yiyorlar. Çok değerli iki puanı bir biçimde bırakıyorlar. Futbolda olağan şeyler bunlar. Sorunu sahada bırakıp önlerindeki Ankara Demirspor maçına odaklanmaları en doğrusu.

Fatih Tanfer: Uşakspor, Sakaryaspor deplasmanında önce Berkay’la öne geçti, sonra da Furkan’ın golüyle Sakaryaspor durumu 1-1’e getirdi. Alpay Koldaş takımını 2-1 öne geçirdi ama son saniyede eski Turgutlusporlu Ferit Erişçi’nin attığı golle beraberlikle yetindi. Şu an itibari ile dört puanları var. Ancak oynanan üç maçın ikisi deplasmandı. Bu hafta evinde 6 puanlı Ankara Demirspor ile oynayacak. Kazanması halinde zirve yarışında yerini alabilir. Uşak’ın muhteşem seyircisi bu heyecanı ve başarıyı da hakediyor.

3. Lig’de zirve Ege’lilerin

Yıllarca TFF 2. Lig’de yer alırken bir ara amatöre gerileyip dönen Turgutluspor da, 3. Lig 2. Grup’ta Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde sezona çok iyi başladı. Ligde 3’te 3 yaparken 5 gol atıp kalesinde yalnız 1 gol gören kırmızı siyahlı ekip, puan kayıpsız zirvede yer alıyor. Profesyonel kategoriye yıllar sonra bu sezon dönen Somaspor da 3. Lig 3. Grup’taki ilk haftalarda iddiasını gösterdi. Ligde ilk 3 maçını kazanan Soma, liderlik koltuğuna kuruldu. Turgutluspor bu hafta Kocaelispor deplasmanına giderken, Somaspor evinde Muglaspor’u ağırlayacak.