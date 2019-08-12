12.08.2019 - 07:50
Manisa FK’de Püren gitti Ertekin geldi
Manisa Futbol Kulübü’nde sıcak gelişmeler yaşandı.
Manisa Futbol Kulübü’nde sıcak gelişmeler yaşandı. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Ege temsilcisinde yaz başında göreve getirilen Teknik Direktör İlker Pürün sezon başlamadan görevinden ayrılırken, Manisa FK deneyimli teknik adam İsmail Ertekin’le anlaştı. Ertekin’in 1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.
Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.