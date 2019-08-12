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    HaberlerEgeManisa FK’de Püren gitti Ertekin geldi
    12.08.2019 - 07:50

    Manisa FK’de Püren gitti Ertekin geldi

    Manisa Futbol Kulübü’nde sıcak gelişmeler yaşandı.

    Manisa Futbol Kulübü’nde sıcak gelişmeler yaşandı. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Ege temsilcisinde yaz başında göreve getirilen Teknik Direktör İlker Pürün sezon başlamadan görevinden ayrılırken, Manisa FK deneyimli teknik adam İsmail Ertekin’le anlaştı. Ertekin’in 1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

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