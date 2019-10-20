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    HaberlerEgeMecliste gündem Göztepe ve Buca
    20.10.2019 - 00:34 |

    Mecliste gündem Göztepe ve Buca

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın üçüncü oturumu hareketli geçti.

    Mecliste gündem Göztepe ve Buca

    Toplantı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun logosuyla ilgili tartışmalarla başladı. Logoyu eleştiren AK Partili meclis üyeleri, “Kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşama eşit katılımını simgelemesi gereken logo, LGBTİ logosuyla aynı; İzmirlilere saygısızlık yapılıyor. Gözden geçirilmesini isitoyoruz” ifadelerini kullandı. CHP sıralarındansa logonun AK Parti’nin seçim çalışmalarındaki ‘Çok ses, çok renk, çok nefes’ sloganıyla örtüştüğü ifadesi geldi. AK Partililerin muhalefet yapmak için neden aradığı, faydalı çalışmalar yapan komisyonun logosuna iyi niyetle yaklaşılması istendi.

    Zaman veremeyiz

    Ardınan söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Torbalı’da Göztepe Spor Kulübü’ne tahsis edilecek olan arazinin imar planlarının geciktiğini iddia etti, “Aradan 120 gün geçti. Bu tesisin burada kurulması için bir süre verebilecek misiniz?” diye konuştu. Başkan Tunç Soyer de, “Zaman vermek söz konusu değil ancak irademiz çok net, sonuna kadar destekçisiyiz” dedi.

    İlçeye AVM istedi

    AK Parti Buca Meclis Üyesi Mustafa Solmaz ise, dilek ve temenniler kısmında “İlçede kadınlar haftaonu ya Balçova’ya ya da Gaziemir’e AVM’ye gidiyor. Buca ya AVM yapılsın, Buca nın parası Buca da kalsın” önerisinde bulundu.

    Toplantıda ayrıca, İZULAŞ A.Ş. otobüs alımıyla ilgili olarak kullanmak üzere 14 milyon liralık banka kredisi alınması ve krediyle ilgili her türlü işlem için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verilmesi hakkındaki önerge oy birliğiyle kabul edildi. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı kutlamalarına İzmirlilerin katılımını kolaylaştırmak için de toplu ulaşım ücretinin 29 Ekim’de bir kuruş olması kararlaştırıldı.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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