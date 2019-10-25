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    HaberlerEgeMenderes’i 96’ncı yıl heyecanı sardı
    25.10.2019 - 07:50 |

    Menderes’i 96’ncı yıl heyecanı sardı

    Cumhuriyet’in 96’ncı yılı kapsamında Menderes Belediyesi, iki farklı etkinlik düzenleyeecek.

    Menderes’i 96’ncı yıl heyecanı sardı

    Cumhuriyet’in 96’ncı yılı kapsamında Menderes Belediyesi, iki farklı etkinlik düzenleyeecek. İlk etkinlik doğada kamp ve yürüyüş, ikinci etiklik ise Cumhuriyet koşusu olacak. Doğada Kamp ve Yürüyüş Farkındalık Etkinliği, Balaban Göleti’ndeki kampla başlayacak. Program, doğa yürüyüşüyle sona erecek. Başlangıç ve bitiş noktasının Menderes 19 Mayıs Stadı’nın olduğu Cumhuriyet Koşusu ise, 15-25 yaş, 26-36 yaş, 36 yaş ve üzeri olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek. Başkan Mustafa Kayalar, “7’den 77’ye tüm Mendereslileri mutluluğumuzu paylaşmaya bekliyorum” dedi.

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