21.08.2019 - 07:50
Menemen’de Sikiru ve Canberk imzayı attı
TFF 1. Lig’de pazar günü Atatürk Stadı’nda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanan Menemenspor, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.
TFF 1. Lig’de pazar günü Atatürk Stadı’nda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanan Menemenspor, transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Menemen, 1 haftadır denemeye aldığı Nijeryalı golcü Sikiru Olatunbosun ve geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde oynayan sağ bek Canberk Aydın ile sözleşme imzaladı. Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, ‘Zamanla çok daha güzel işler yapacağız’ dedi.
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