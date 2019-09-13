Merkez, iki bin kişiye dokundu

BAYRAKLI Belediyesi bünyesinde kurulan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, bugüne kadar 657 kişiye psikolojik destek verdi, 1369 kişiye de bilgilendirme seminerleriyle ulaştı. Merkezde, aile içi iletişim sorunları, ebeveyn çocuk ilişkileri, evlilik, ergen sorunları, okul çağındaki çocuklarda ve gençlerde verimli ders çalışmama, sınav kaygısı gibi konularda psikolojik destek veriliyor. l DHA