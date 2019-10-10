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    HaberlerEgeMerkezefendi’de Saçıntı rüzgârı
    10.10.2019 - 07:50 |

    Merkezefendi’de Saçıntı rüzgârı

    Merkezefendi Belediyesi’nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Kitap Günleri’nin beşinci gününde ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı sevenleriyle bir araya geldi.

    Merkezefendi’de Saçıntı rüzgârı

    Merkezefendi Belediyesi’nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Kitap Günleri’nin beşinci gününde ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı sevenleriyle bir araya geldi. Denizlili vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, ‘Mandıra Filozofu’ olarak da tanınan Saçıntı’nın söyleşisi yaklaşık bir saat sürdü. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, adına dikilen fidanının belgesini Saçıntı’ya verdi, belediye olarak kültür ve sanat etkinliklerine devam edeceklerini söyledi. Başkan Doğan’a teşekkür eden Müfit Can Saçıntı da, bu tarz etkinliklerin daha çok yapılması gerektiğini vurguladı.

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