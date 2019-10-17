Milliyet yine kazandı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Basın Ligi’nde ikinci haftanın açılış karşılaşmaları, kıran kırana geçti.

Günün ilk maçında TSYD İzmir, Basın Danışmanları’na 4-1 yenildi. İkinci maçta ise Milliyet, İnternet Medyası’nı 8-6 yenerek 2. galibiyetini aldı.

Gruptaki yenilmezliğini sürdüren Milliyet, ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Günün son maçında ise Sabah gazetesi, İlkses gazetesini 19-3’lük skorla farklı yendi.

‘Kazanmaya devam’

Basın Ligi’nde yoluna yenilgisiz olarak devam eden Milliyet, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da farkını ortaya koydu.

Her maça aynı disiplinle çıktıklarını vurgulayan takım kaptanı Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş, “Bu sezon da ligde kazanarak ilerlemek bizi fazlasıyla motive ediyor. Disiplini elden bırakmadan sahada takım olma olgusunu yaşıyoruz. Galibiyetlerle de bunu süslüyoruz. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz” dedi.