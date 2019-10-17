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    HaberlerEge Milliyet yine kazandı
    17.10.2019 - 07:50 | | Milliyet

    Milliyet yine kazandı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2019 Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu’nda ikinci hafta maçları önceki gün oynanan 3 maçla tamamlandı. Milliyet, İnternet Medyası’nı 8-6’lık skorla geçti. Gruptaki ikinci karşılaşmasını da kazanan Milliyet, yenilmezliğini sürdürdü

    Milliyet yine kazandı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Basın Ligi’nde ikinci haftanın açılış karşılaşmaları, kıran kırana geçti.
    Günün ilk maçında TSYD İzmir, Basın Danışmanları’na 4-1 yenildi. İkinci maçta ise Milliyet, İnternet Medyası’nı 8-6 yenerek 2. galibiyetini aldı.
    Gruptaki yenilmezliğini sürdüren Milliyet, ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Günün son maçında ise Sabah gazetesi, İlkses gazetesini 19-3’lük skorla farklı yendi.

    ‘Kazanmaya devam’

    Basın Ligi’nde yoluna yenilgisiz olarak devam eden Milliyet, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da farkını ortaya koydu.
    Her maça aynı disiplinle çıktıklarını vurgulayan takım kaptanı Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş, “Bu sezon da ligde kazanarak ilerlemek bizi fazlasıyla motive ediyor. Disiplini elden bırakmadan sahada takım olma olgusunu yaşıyoruz. Galibiyetlerle de bunu süslüyoruz. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz” dedi.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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