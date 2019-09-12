Miniklerin çantası başkan amcalarından

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, okulla ilk kez tanışan öğrencilere, içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalardan armağan etti. Çantaların üzerindeki “Çevremizi ve Ormanlarımızı Koruyalım” yazısıyla, çevre duyarlılığına dikkat çekildi. Başkan Selvitopu, eğitimi desteklemek için çaba harcadıklarını vurguladı.