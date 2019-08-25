Molozlar kapının önünden alınacak

Kemalpaşa Belediyesi ev ve işyerlerinin tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için harekete geçti. Vatandaş molozları çuvala koyup ev ve iş yerinin önüne bırakacak, belediye ekipleri de araçla molozları alıp belirlenen bölgelere taşıyacak. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, uygulamayı daha temiz bir Kemalpaşa için başlattıklarını belirtti, “Hemşehrilerimiz, 988 11 11 numaralı santral numarasından dahili 1037’yi çevirerek ücretsiz olarak araç talep edilebilir” dedi.