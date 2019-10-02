MTK, 3 bin personel arıyor!

Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, MTK Sitesi’nde faaliyet gösteren 1200 işletmenin 3 bin personel eksik kapasite ile çalıştığını ifade etti. Ara eleman noktasında ciddi eksiklik yaşandığını belirten Doğan, “Bu personel açığını kapatırsak bölgeyi şahlandıracak üretim kapasitelerine ulaşacağız. Herkes basa başı iş istiyor. Halbuki elinde bir zanaat olsa, Türkiye’nin her yerinde iş bulur. Artık masa başı iş yok” diye konuştu.

İş garantili kurs

MTK Sitesi’nin ciddi istihdam ihtiyacı olduğunu ve bazı noktalarda üretimi etkileyecek aksaklıkların yaşanmasının muhtemel olduğunun altını çizen Doğan, tekstil başta olmak üzere birçok sektöre ev sahipliği yapan MTK Sitesi’nin kurslarını takip eden ve katılmak isteyenlerin site içerisindeki işletmelerde işinin garanti olduğunu yineledi.