Mucize bebeği ilhamı oldu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan down ve turner sendromlu 27 aylık Defne’nin annesi Asiye Ciğeroğlu, aldığı yüzme eğitimi sonrasında kızının sırt kasları, kürek kemikleri ve kollarının güçlendiğini görünce tüm çocukların gelişimini destekleyecek, içinde yüzme havuzunun bulunduğu bir merkez kurmaya karar verdi.

‘Hayalimdi’

Kardeşi Esin Aktaş ile birlikte önemli bir yatırıma imza atan Ciğeroğlu, 0-5 yaş arası bebekler için özel havuzlarda su güvenliği, yüzme dersleri, duyu eğitimi ve SPA hizmeti veren bir firmanın ikinci şubesini açtı.Defne’nin down ve turner sendromlu Türkiye’deki tek bebek olduğunu anlatan anne Ciğeroğlu, kızlarının yüzme eğitimiyle hızlı bir gelişme gösterdiğini belirtti, “Çocukları çok seviyorum. Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları çok farklı. Biz özel anneler, çocuklarımızın yemek yeme, konuşma becerisi, ayağa kalkma, vücudunu dengede tutma becerileri için yıllarca uğraşıyoruz. Onlar ilerleme kat edemeyince motivasyonumuz düşüyor. Ben bu işe başlamalıyım, dedim. Burası benim için bir hayaldi. Başka çocuklara da dokunmak, ışık saçmak istedim. Onlara dokununca kas gelişiminin ne aşamada olduğunu görebiliyorum. Bu işe canı gönülden baş koydum” dedi.