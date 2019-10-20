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    HaberlerEgeNarlıdere’de parti ayrımı yok
    20.10.2019 - 00:31 |

    Narlıdere’de parti ayrımı yok

    Narlıdere Belediye Başkanı CHP’li Ali Engin, Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısı için üç günlüğüne Marmaris’e gidince, yerine vekalet etmesi için meclisin tek AK Partili üyesi olan Reşat Konukçu’yu seçti.

    Narlıdere’de parti ayrımı yok

    Konukçu, 24’ünü CHP’lilerin oluşturduğu belediye meclisinin tek muhalif üyesi olarak üç gün boyunca Narlıdere Belediyesi’ni yönetti, kararlara imza attı, toplantılara, etkinliklere zaman zaman da cenaze törenlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Konukçu’yu vekil tayin ettiği için CHP’li meslis üyelerinden olumsuz tepki almadığını belirten Engin, “Toplumdaki bölünmeyi engellemek istiyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Bu uygulamalara devam edeceğiz. Belediyelerin de bakanlıklar tarafından desteklenmesini istiyor, ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

    AK Partili Belediye Meclis Üyesi Reşat Konukçu da, “Ağabey, kardeş gibi burada geçiniyoruz. Sağcı solcu diye ayırmıyoruz. Tek doğrumuz Narlıdere, İzmir ve her şeyden önce vatanımız” diye konuştu. 

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