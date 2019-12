Nazar boncuğu olsun

Bülent Buda: Diğer liglerin yorumlarını gece yarısına doğru bitirdim. Haliyle yorumladığımız tüm takımları izleyebilme olanağımız da yok. Fırsat buldukça canlı izliyoruz. Ötesi skorlara, sıralamadaki yerlerine göre de yorumluyoruz. Pazar akşamı, Maçkolik’ten skoru görünce “Acaba bir yanlışlık mı var?” dedim. Lakin gerçekmiş. Geçtiğimiz haftadaki beraberliğin yansıması mı acaba? Çok zor oldu kabullenmek bu yenilgiyi. Fena halde alıştırdılar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Uzatmak da istemiyorum. Bir şey diyebilirim. Bir yenilgiyle her şey bitmez. Dünyanın sonu değil. Ders çıkarmak yeterlidir.

Fatih Tanfer: Geçen hafta yazımın sonunda Manisa Fk için Samsunspor’la mücadelesinde haftalardır lider götürmenin verdiği stresi ve hem Türkiye Kupası’nda hem de ligde mücadele etmenin güçlüklerini belirtmiştim. Hafta içinde Türkiye Kupası’nda Kayserispor karşısında bilhassa 2. yarıda oynadığı ve 2 gol bulduğu müthiş performans övgüyü hak etmişti. Ancak evinde oynadığı İnegölspor maçında bu yorgunlukların olumsuz sonuçları ortaya çıktı. Birçok önemli gol pozisyonunu değerlendiremedi ve kontra atak futbolunu benimseyen İnegölspor karşısında son 15 dakikada yediği gollerle ilk mağlubiyetini aldı. Bu hafta da rakip 4. sıradaki Sancaktepe deplasmanı. Ben Manisa Fk’nın güçlü kadrosuna güveniyorum ve başaracağına da inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Türkiye’nin merakla ve ilgiyle takip ettiği Manisa FK, herkesi şaşırtarak bu hafta kendi sahasında sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Geçen hafta Kırklareli deplasmanında yaşanan olayların yanı sıra hafta içi kupa mesaisi takımı hem fiziksel hem de mental anlamda yormuş, belli. Bu tarz takımların şampiyonluk yürüyüşlerinde böyle tökezlemelerin olması doğaldır. Bu hafta alınan mağlubiyet bu haftada kalmalı ve oynanacak ilk mücadeleye odaklanılmalıdır. Güçlü bir ekipler. Toparlanmaları çok fazla zaman almayacaktır. Onlara güvenimiz tam. 2 hafta sonra alınacak ilk üç puan bu hafta olsun.

Asla vazgeçmek yok Aşigolar

Bülent Buda: Evet, geçtiğimiz hafta ile başlayan yeni bir süreç. Rakip, sıkıntıları yoğun yaşıyor. Olsun. Ciddiye alıp, skora ulaşmak, koşmak, başarmak önemli. Uşak kentinin futbola dönük, azımsanmayacak bir potansiyeli var. Halk futbolu sever, futboldan anlar, futbolu destekler. Hele yerel yönetimde takımın arkasında duruyorsa başarı neden gelmesin ki?

Fatih Tanfer: Çok soğuk havada oynanan ve 2000 seyircinin destek verdiği Uşakspor maçın başında istenilen oyunu oynamamasına rağmen Berkan’ın golüyle kilidi açtı ve maçı 3-0 kazandı. Puanını 18’e çıkardı ve nefes aldı. Bu hafta rakip deplasmanda Bodrum Belediye. Aralarında tatlı bir rekabet olduğunu biliyorum. İki Ege takımının maçının Fair Play kurallarında olmasını, hak edenin 3 puan almasını, ama en önemlisi dostluğun kazanmasını temenni ediyorum.

Mehmet Demirtaş: Son iki hafta, iki galibiyet. Atılan gol beş, yenen gol yok. Uşakspor rakibi küçümsemeden sahaya çıkıp mücadelelerini ortaya koydu. Bu hafta onlar için geçerli bir sınav olmasa da yaptıkları işi ciddiye almaları güzeldi. Üst üste gelen galibiyetler onların oynayacakları mücadelelerde güvenlerini yerine getirecektir. Tebrik ederiz. Galibiyetlerin arkası kesilmesin.

Pes etme Karsıyaka

Bülent Buda: Bakın, uyarı Turgutlu maçıyla kendini duyumsattı. İki gol atıp dört gol yiyorsanız orta saha ile savunma bölgesinde sorunlar baş göstermiş demektir. Anlamakta zorlanıyorum. Tam dört gol. Ne oldu? Buraya kadar mı? Pes mi? Bundan ötesi karanlık mı?

Fatih Tanfer: Derince deplasmanında 2 defa öne geçmesine rağmen 4-2’lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Geçen haftalarda yazmıştım. Karşıyaka’da kadro derinliği olmadığı bir gerçek. Oyunculara da büyük bir yük bindi. Bu durumda yedek kulübesinden istenilen katkı gelmiyor. Ancak ben Karşıyaka yönetiminin ve Soner Hoca’nın sabır ve bilgileriyle istedikleri başarıya ulaşacaklarına inanıyorum. Bunun için çok çalışmak ve kararlı olmak şarttır. Bu hafta rakip evinde kendisi gibi 24 puanlı Ofspor. Play Off yarışında kalmak için 3 puan şarttır.

Mehmet Demirtaş: Geçen hafta ve bu hafta alıştığımız Karşıyaka ortalarda yoktu. Özellikle defansif zaafları bu karşılaşmada da kendisini gösterdi. Rakiplerine çok kolay pozisyonlar vererek golleri kalelerinde gördüler. Karşıyaka’ya yakışan bir görüntü değil bu. Alınan mağlubiyetler onları Play Off potasının dışına itti. Önümüzdeki günlerde defansı toparlayıp puandaşı Ofspor’u içeride yenmesi şart. Baba kontenjanından formayı kapan Mehmet’in de bir süre dinlendirilmesi ilk öncelik olmalı. Kısa ve öz Karşıyaka’da transfer yasağının kaldırılması hayati önem taşıyor. Evet bu gençler geçen sezon Play Off kapısından döndü ancak bu sezon işler öyle kolay değil. Ligin ikinci yarısında bu gençlerle geçen sene ki Play Off’u yaşamak hayalcilik olur.

Nazilli Belediyespor için yeni destanlar yazma zamanı

Bülent Buda: Nedir bu Ege takımlarına olanlar. Hiç beklemezdik böylesini. Nazilli yine gel gitler yaşıyor. İstikrarını yitirdi. Geçen yıldan anımsıyorum. Bu gidişe benzer bir durum yaşandı ve başarıdan uzaklaştılar. Bir türlü devamlılığa ulaşamıyorlar. Ya da ulaşıyorlar, sürdüremiyorlar. Yazık..

Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor’u anlamak mümkün değil. Evinde kazanıyor. Tamam çıkışa geçti diyoruz yine yanılıyoruz. Puan cetvelinde sondan ikinci yani 17. Malatya Yeşilyurt’ta 2-1 mağlup oldu ve evine puansız döndü. Karacabey Belediyespor’un evinde berabere kalması sonucu puan farkı 2’de kaldı. Bir an evvel istikrar yakalanmalıdır. Bu hafta evinde Gölcükspor ile oynuyor. Kazanması halinde yine lider olma şansı var!...

Mehmet Demirtaş: Nazilli’de akıl almaz tablo sürüyor. Bir haftası bir haftasını tutmayan takım evinde aslan, deplasmanda kedi. Her hafta farklı bir takım izliyor gibiyiz. Deplasmanlarda alınacak galibiyetler ligin kaderini belirleyecek diye kaç kere söyledim bilmiyorum. Fakat bir kez daha yineliyorum. Bu şekilde seriye bağlamadan, istikrarı yakalamadan iş zora gidiyor. Neyse ki Karacabey’de berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Ancak taşıma suyuyla değirmen dönmez. Ligin ilk yarısı öyle ya da böyle geçti. İkinci yarıda yakalanacak istikrar şampiyonu ilan edecek. Yavuz Hoca’ya da Nazillili futbolculara da güvenimiz sonsuz.

Kasaba’ya yakışmadı

Bülent Buda: 5 eksikle Karşıyaka karşısında İzmir’de zafere ulaşan o takım. Bu sonuçla beni gerçek anlamda şaşırttı. Nasıl iştir ki? Deplasmanda hem de zor olanını kazan evinde teslim ol. Hiç yakışmadı.

Fatih Tanfer: Erbaaspor karşısında Mithat ve Onur’un golleriyle devreyi 2-0 önde bitiriyorsun. Ve son 10 dakikada yediğin 2 golle 3 puanı kaçırıyorsun. Karşıyaka karşısında oynadığı oyun ve aldığı 3 puanla övdüleri hak eden Turgutluspor’un aldığı bu sonuç elbette hayal kırıklığı. Sezon başında da yine bir Ofspor maçında böyle hatalar olup mağlup olmuştu. Kendi evinde nedense istenilen performansı sergileyemiyor. Cüneyt Hoca’nın gerekli önlemleri alacağına inanıyorum. Çünkü bu güçlü kadro çok daha iyi sonuçları hak ediyor.

Mehmet Demirtaş: Kasaba, düşme hattının 3 basamak üzerinde bulunan Erbaaspor ile evinde puanları paylaştı. Mutlak galibiyet almasını beklediğimiz Turgutluspor, 2 farklı öne geçmesine rağmen yediği gollerle haftayı beraberlikle kapadı. Galibiyeti elinden kaçırdı denebilir. Defansın uyuduğu anlarda rakip oyuncular hataları gole çevirmeyi başardı. Savunmanın her an maçın içerisinde olması gerekiyor. Evinde rakiplerine kolay kolay geçit vermeyen bir ekip. Bu maçtan sonra liderle aradaki fark 7’ye çıktı. Ligin kaliteli oyunculardan kurulu takımı olan Turgutluspor umarım ki evinde ve deplasmanda golleri ve galibiyetleri peş peşe alır.

Daha güçlü bir Buca izlemeliyiz

Bülent Buda: Her şey kötü değil. Çok kötü giderken dış sahada kazanılan 1 puanı ilerlemeye, gelişmeye dönük bir ilk adım olarak niteleyebiliriz. Ci Group Buca için iyimser olmak gibi bir zorunluluğumuz var. Futbolcularından bırakalım içinde bulundukları koşulları. Profesyonel iş ahlakının zorunluluklarını yerine getirmek her şeyden önce kendilerine olan saygının göstergesi olacaktır.

Fatih Tanfer: Silivri deplasmanında 1-1 berabere kalıp puanını 22’ye çıkardı. Haftalardır yazdığımı tekrar ediyorum. Çünkü Buca’nın adına benim doğrum budur. Olmazsa olmazı, kesinlikle yıl sonunda Play Off oynamak olmalıdır. İlk yarının bu hafta evinde oynayacağı son maçı. Önemli olan nokta kendisi gibi 22 puanlı Düzcespor maçını kazanıp, devre arasına moralli girip 3 puanlık serüvenin başlamalıdır.

Mehmet Demirtaş: Kadro değeri ve alınan futbolcular açısından ligin en iyilerinden olsalar da gerekli farkındalığı bir türlü yaratamadılar. 5 haftadır kazanamayan takım bu hafta yine beraberliğe razı oldu. Buna galibiyetin kaybedilmesi mi yoksa beraberliğin kazanılması mı olarak değerlendirmemiz lazım bilemiyorum. Ligin ilk yarısı bu hafta son bulacak. Ligin ikinci yarısına çok iyi hazırlanılmalı. İlk yarıda hem yönetim, hem teknik heyet hem de oyuncu grubu yapılan hatalardan fazlasıyla ders çıkarmalı. Özellikle yapılacak nokta takviyeler ile ikinci yarıda bambaşka bir Ci Group Buca izlettirmeliler. Artık daha profesyonel, kazanma hırsı üst düzey özellikle tribünleri dolduran bir Buca’yı görmek istiyoruz. Umut ediyorum ki başarı odaklı Başkan Cihan Aktaş gerekeni yine yapacaktır. Kolay gelsin...