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    HaberlerEgeNazilli’de yüzler gülüyor
    28.10.2019 - 07:50 |

    Nazilli’de yüzler gülüyor

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta Pazarspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

    Nazilli’de yüzler gülüyor

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta Pazarspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Ligdeki 6. galibiyetini elde eden siyah beyazlılar lider Karacabey Belediyespor’u 2 puan geride takıbını sürdürürken, Teknik Direktör Yavuz İncedal takımını tebrik etti. İncedal, “Son 2 maçımızı kazanıp gücümüzü gösterdik. Haftaya sahamızda Osmaniyespor’la oynayacağız. Bu karşılaşmayı da kesinlikle kayıpsız geçmeliyiz. Nazilli Belediyespor’u layık olduğu yere getireceğiz” dedi.

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