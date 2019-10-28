Nazilli’de yüzler gülüyor

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Pazarspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Ligdeki 6. galibiyetini elde eden siyah beyazlılar lider Karacabey Belediyespor’u 2 puan geride takıbını sürdürürken, Teknik Direktör Yavuz İncedal takımını tebrik etti. İncedal, “Son 2 maçımızı kazanıp gücümüzü gösterdik. Haftaya sahamızda Osmaniyespor’la oynayacağız. Bu karşılaşmayı da kesinlikle kayıpsız geçmeliyiz. Nazilli Belediyespor’u layık olduğu yere getireceğiz” dedi.