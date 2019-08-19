Ödemiş’te kırsal yöreler Ertürk’ü ağırladı

Ödemiş Belediyesi’nce ‘Yaylada, Kırsalda, Merkezde Eğlence Her Yerde’ sloganıyla ilçe sınırlarındaki mahallelerde düzenlenen etkinlikler kapsamında bir program daha yapıldı; Türk halk müziği sanatçısı Nur Ertürk, izleyicileri coşturdu.Ödemiş Belediyesi’nce ‘Yaylada, Kırsalda, Merkezde Eğlence Her Yerde’ sloganıyla ilçe sınırlarındaki mahallelerde düzenlenen etkinlikler kapsamında bir program daha yapıldı; Türk halk müziği sanatçısı Nur Ertürk, izleyicileri coşturdu.Hamamköy İlkokulu bahçesindeki etkinlikte, İlkkurşun Efeleri Derneği de bir gösteri sundu. Nur Ertürk’ün türkülerine eşlik eden Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Hamamköy, Demirdere, Çayır, Küçükören ve Güney’den oluşan Mendegüme sakinlerinin geleneksel gencer etkinliğindeki gibi kırsal yörelerimizle el ele olacağız” dedi.