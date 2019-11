Öğrencinin ‘Yücel Amca’sı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Ankara’da gerçekleştirilen ‘Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı. Kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, Büyükşehir olarak eğitime her türlüdesteği verdiklerini belirtti, “Şimdi de 20 ilçedeki okulları 365 gün nefes alır hale getireceğiz” dedi. Okulların ihtiyaç duyduğu fiziki altyapı eksikliklerinin hızla çözdüklerini dile getiren Yılmazi şözlerini şöyle sürdürdü:



“Karesi Belediye Başkanı olduğum dönemde, her yıl 15 milyon civarında bütçeyi eğitime ayırmaya planladık. Milli Eğitim ile imzalanan protokolle okul müdürlerinin taleplerini yerine getirdik. Her yıl birkaç okulun şartlarını iyileştirdik.”



‘Sık sık ziyaret ediyorum’



Karesi’de 13 yaşında olup da yüzme bilmeyen çocuk kalmadığını dile getiren Yılmaz, “Yeni hobiler ve alanlar yarattık. Dezavantajlı bir okulumuzdaki spor etkinliklerimizle de Türkiye şampiyonları çıkardık. Çocuklar enerjilerini atınca, en büyük problem olan okul eşyalarının zarar görmesinin de önüne geçildi. Şimdi Karesi Başkanı Dinçer Orkan ile spor sahaları ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Okulları ziyaret etmeyi sevdiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, “BENGİ Projesi’nin her etkinliğine katılıyorum, bu sayede çocuklarla aramızda bağ oluştu, Yücel Amca diye sarılıyorlar” dedi.