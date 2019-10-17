Oktoberfest coşturdu

Dünyanın en eski festivalleri arasında yer alan Oktoberfest (Ekim Festivali) 2019, İzmir Arena’da konserler ve eğlence dolu aktivitelerle kutlandı. Eats And Beats Ajans tarafından düzenlenen ve iki gün süren festivale, 25 yemek firması katıldı, 20 bin kişi izledi. Athena’nın da sahne aldığı festivalde, Büyük Ev Ablukada, Fırtınayt, Anıl Piyancı, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Nova Norda, Ege Çubukçu ve Hey! Douglas gibi sanatçılar da hayranlarıyla buluştu. AfterParti’de ise ünlü Prodüktör Ten Walls ve Monality sahne aldı.