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    HaberlerEgeOktoberfest coşturdu
    17.10.2019 - 07:50 |

    Oktoberfest coşturdu

    Dünyanın en eski festivalleri arasında yer alan Oktoberfest (Ekim Festivali) 2019, İzmir Arena’da konserler ve eğlence dolu aktivitelerle kutlandı.

    Oktoberfest coşturdu

    Dünyanın en eski festivalleri arasında yer alan Oktoberfest (Ekim Festivali) 2019, İzmir Arena’da konserler ve eğlence dolu aktivitelerle kutlandı. Eats And Beats Ajans tarafından düzenlenen ve iki gün süren festivale, 25 yemek firması katıldı, 20 bin kişi izledi. Athena’nın da sahne aldığı festivalde, Büyük Ev Ablukada, Fırtınayt, Anıl Piyancı, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Nova Norda, Ege Çubukçu ve Hey! Douglas gibi sanatçılar da hayranlarıyla buluştu. AfterParti’de ise ünlü Prodüktör Ten Walls ve Monality sahne aldı.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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