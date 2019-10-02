02.10.2019 - 07:50 |
Olası taşkınlara önlemler alınıyor
Edremit Belediyesi, kışın yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Edremit Belediyesi, kışın yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce, çay ve dere yatakları başta olmak üzere mazgalların, su tahliye hatlarının temizliğini yapılıyor. Zeytinli Çayı’nda devam eden çalışmalarda dere yatağı iş makinaları ile temizlenirken yağmur suyu tahliye hatları da gözden geçiriliyor.
Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.