On beş yeni oyun

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), hızla büyüyen ve 2023 yılında 2,5 ile 10 milyar dolar arasında ihracat hedefleyen oyun geliştirme sektörüne gençlerin ilgisini artırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. İki gün süren etkinliğe katılan gençler, 15 yeni oyun geliştirdi. İEÜ Oyun Geliştirme Takımı’nın ‘Happy Game Jam’ etkinliğinde, oyun geliştirme sektörüne ilgi duyan, farklı şehirlerden 130 öğrenci katıldı. Öğrenciler, iki günde 15 oyun geliştirdi. Gençlerin, kısa sürede başarıyla gerçekleştirdikleri oyunlar, rapor haline getirildi. İEÜ Oyun Geliştirme Takımı Başkanı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aytuğ Han, “Amacımız, oyun geliştirmeye ilgi duyanların tecrübe kazanmasıydı” dedi.