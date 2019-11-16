Öncelikleri dönüşüm

İzmir’de düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forum’un ikinci gününde tarım masaya yatırıldı. Foruma, Uşak damgasını vurdu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, desteklemelerle kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir atılıma imza attığını belirtti, “Son 3 yılda hayvansal ürünlerimizin ihracatı yaklaşık 232 milyona ulaştı” dedi. ‘Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü’ başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapan Vali Kocabıyık, Uşak’ın değişime en iyi ayak uyduran kentlerden biri olduğunu söyledi. Kocabıyık, üreticinin teknolojiyi yakından izlemesi, iyi tarım uygulamaları ve bilinçli üretim ile son dönemde bir çok ilki başardığını ve bunda desteklemelerin önemli bir payı olduğunu belirtti.

‘Dönüşüm, en elzem sorun’

FORUMDA kentsel dönüşüm de tartışıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’ın katıldığı oturumda akıllı ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm çalışmaları anlatıldı. Başkan Batur, “Gültepe, Yeşildere, Yenişehir, Beştepeler bölgesinde planlama çalışmaları sürüyor” dedi. Başkan Sandal da, Bayraklı’da 60 hektarlık bir kentsel dönüşüm alanları olduğunu, ancak herhangi bir adım atamadıklarını söyledi. Başkan Selvitopu, “İki yasa birbiriyle çelişiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının tek yasayla yürütülmesi gerekiyor” dedi. Başkan İduğ, kurumların birbirleriyle uyumlu şekilde planlama yapması gerektiğini kaydetti.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, dönüşümün ülkenin en önemli konusu olduğunu kaydetti, “İzmir’de yapıların yüzde 65’i ruhsatsız. Bina yaşı ortalamasının da 25 yıl ve üzeri olduğu gerçeği ile kentsel dönüşüm, İzmir için de en elzem konudur” dedi