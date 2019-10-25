Oyun olarak iyi seviyedeyiz

Süper Lig’de 5 haftalık yenilmezlik serisini Başakşehir deplasmanında 2-1 yenilerek bırakan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, geride kalan maçlardan doğru dersler çıkardıklarını söyledi. Pazar günü konuk edecekleri Kasımpaşa’nın iyi bir ekip olduğunu dile getiren genç teknik adam, “Kasımpaşa ligin güçlü takımlarından. Ligdeki denge halen oturmuş değil. Bizim avantajımız hem hücumda hem savunmada belli bir kompakt yapımızın oluşu. Ligin en az pozisyon veren takımı oluşumuz bundan kaynaklanıyor. Aynı zamanda en çok pozisyona giren ve ceza sahasında topla buluşan takımlarından biriyiz” diye konuştu.

‘Sonu iyi görüyoruz’

Oyun seviyesi olarak lig ortalamasının üzerinde olduklarına değinen Tuna, “Lig, puan anlamında sıkışmış durumda. Takımların puan olarak bir hedef koyamadığını görüyoruz. Üst sıradaki takımların her hafta oynadıklarında puan kaybetmesi bunun göstergesi. 6-7-8 puanlı takımlarla 15 puanlı zirvedeki takımlar arasında sadece 2 maçlık bir fark bulunuyor. Elbette hedeflediğimiz puanları alamadık ama ligin sonunda kendimizi bulacağımız yeri iyi görüyoruz. Taraftarımızın iç sahadaki bize motivasyonu çok önemli, sonucu almak zorundayız. Rakibimiz hem hücum anlamında üretken hem de fiziksel anlamda diri bir takım. Biz de o seviyeyi üstlere taşıyan bir takım olduk” dedi.

Mehmet Sepil’in başkan adayı Ağaoğlu

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olmayacağını söyleyerek, “Benim adayım Ahmet Ağaoğlu’dur” dedi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yaklaşan Kulüpler Birliği seçimleri hakkında açıklama yaptı. Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman’ın Beşiktaş Kulübü başkanlığını bırakmasının ardından yeni bir başkan seçimi için kısa süre içinde genel kurulun toplanacağını kaydetti. Bu süreçte bir çok kulüp başkanından vakıf başkanı olması konusunda telefon aldığını belirten Sepil, şöyle konuştu, “Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile telefonda konuştuk. Kendisi benim başkan olmam konusunda öneride bulundu. Ben de kendisinin Kulüpler Birliği Başkanı olmasının daha doğru olacağını, başkan olursa her türlü konuda yardım edeceğimi söyledim. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’da başkan olmasının ardından başarılı bir tablo çizdi. Finansal olarak bir yapılanmaya girdi ve bunu sportif başarıya da dönüştürdü” dedi.