Özel lezzet tasarımları

Türk ve Japon endüstriyel tasarım öğrencileri, İzmir’e özgü boyoz, kumru, gevrek, şambali tatlısı ve midye dolma gibi ayaküstü yenen sokak lezzetleri üzerine çalışmalar yapmak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki (İEÜ) uluslararası çalıştayda bir araya geldi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Japonya’daki Shizuoka Kültür ve Sanat Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlenen ‘Alberaber Uluslararası Tasarım Çalıştayı 3 Eylül’e kadar devam edecek. Ortaya çıkacak tüm tasarımlar önce Kampüsİzmir’de, daha sonra da Japonya’da sergilenecek. Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan, “Bu buluşma sayesinde öğrencilerimiz, uluslararası alanda faaliyet gösteren Japonya’nın önde gelen firmalarına, kendilerini tanıtma imkanı da buluyor” dedi.