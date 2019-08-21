‘Özel ve anlamlı proje’

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kendisini ziyarete gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’le birlikte ilçede yapımı sürdürülen cemevinde incelemelerde bulundu.

İncelemeye, İzmir’in çiçeği burnunda iki belediye başkanı Fatma Çalkaya ve Ali Engin’in yanı sıra Balçova Alevi Bektaşi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. İnceleme turunda teknik ekip, katılımcılara bilgi verdi. 850 metrekare alanda kurulu olan ve Balçova Dinler Bahçesi Yerleşkesi’nin içinde yer alacak olan cemevi projesinin mimarı Nevzat Sayın ve projenin temelini atan, önceki dönem Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, gruba cemevinin bölümleri ve mimarisiyle ilgili olarak bilgi verdi.

Her detay düşünüldü

Balçova’daki cemevinin, Türkiye’nin en özel projelerinden birisi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Gerçekten özenle projelendirilen ve inşaatı yapılan bir inanç merkezimiz olacak. İçinde, ibadet alanlarından yemekhanesine, sosyal donatı merkezlerine ve kütüphaneye kadar birçok işlevi barındıracak. Cemevi projemizin dostlarımız tarafından da çok beğenilmesi, bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Narlıdere Belediye Bakanı Ali Engin de, “Herkesin inancının gereklerini dilediği gibi yerine getirmesi açısından çok özel ve anlamlı bir proje olmuş. Fatma Başkanımı canı gönülden kutluyorum” dedi.