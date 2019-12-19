‘Pamuğumuz markalaşmalı’

Pamuk sektörü paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Pamuk Yolu etkinliği İzmir Ticaret Borsası (İTB) ile Yunan Pamuk Birliği işbirliği ve İspanya Ulusal Pamuk Merkezi ev sahipliğinde Barselona’da düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, pamuk ve pamuğa dayalı sektörleri geliştirmek amacıyla birçok projeyi gerçekleştirdiklerini ve farklı kurumların da destek verdiğini belirtti. GMOFree Turkish Cotton Projesi’yle ilgili sunum yapan İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak ise, “Projenin esas amacının GDO’suz tohumlarla üretim ile sürdürülebilirlik hikayesini arkasına alan ayrıcalıklı bir marka yaratmak” dedi.