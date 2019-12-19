19.12.2019 - 07:50 |
‘Pamuğumuz markalaşmalı’
Pamuk sektörü paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Pamuk Yolu etkinliği İzmir Ticaret Borsası (İTB) ile Yunan Pamuk Birliği işbirliği ve İspanya Ulusal Pamuk Merkezi ev sahipliğinde Barselona’da düzenlendi.
Pamuk sektörü paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Pamuk Yolu etkinliği İzmir Ticaret Borsası (İTB) ile Yunan Pamuk Birliği işbirliği ve İspanya Ulusal Pamuk Merkezi ev sahipliğinde Barselona’da düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, pamuk ve pamuğa dayalı sektörleri geliştirmek amacıyla birçok projeyi gerçekleştirdiklerini ve farklı kurumların da destek verdiğini belirtti. GMOFree Turkish Cotton Projesi’yle ilgili sunum yapan İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak ise, “Projenin esas amacının GDO’suz tohumlarla üretim ile sürdürülebilirlik hikayesini arkasına alan ayrıcalıklı bir marka yaratmak” dedi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.