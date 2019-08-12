Pınar Karşıyaka potada çok farklı

Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi yuvaya döndürdüğü Ufuk Sarıca yönetiminde yeniden çok iddialı bir kadro oluşturdu. Basketbolun sezonluk bütçesini 22 milyon lira olarak belirleyen Kaf Kaf, 9 transferle tepeden tırnağa değiştirdiği takımla lig ve Avrupa’da finalleri kovalayacak. Pınar Karşıyaka’nın kadrosuna dahil ettiği guard Tony Taylor ve uzun forvet Amath M’Baye, geçen sezon Virtus Bologna’da birlikte FIBA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. Fransa Milli Takımı’yla 31 Ağustos’ta Çin’de başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası’na da hazırlanan M’Baye, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni 11.4 sayı, 3.7 ribaund ortalamalarıyla bitirdi. Şutör guard Brandon Triche, kariyerinde Trento, Virtus Roma, Paok gibi takımlarda oynadı. Banvit’ten gelen pivot Jordan Morgan, NCAA’de boy gösterdiği dönemde Michagan formasıyla final oynadı. Daha önce Yeşilgiresun ve Tofaş’ta ligimizde görev yapan kısa forvet Tony Crocker, geçen sezonu Euroleague’de yer alan Khimki Moskova’da geçirdi.

‘Yerli pivot aranıyor’

A Milli Takımımızın 2019 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan uzun forvet Metecan Birsen, geçen sezon Anadolu Efes’te şampiyonluk yaşadı. Metecan gibi Anadolu Efes’in şampiyon kadrosunda yer alan genç kısa forvet Onuralp Bitim, 2018’de All-Star’da smaç şampiyonu oldu. Yeşil kırmızılıların 2015’teki şampiyon kadrosunda yer alan guard Yunus Emre Sonsırma ve yeni transferlerden uzun forvet Nusret Yıldırım, geçen sezon Türk Telekom’da başarılı sezon geçirdi. Kaliteli ve kendini kanıtlamış yabancıları genç ve tecrübeli yerlilerle takviye ederek alternatifli bir takım kuran Karşıyaka, yerli bir pivot alarak kadroyu tamamlayacak.