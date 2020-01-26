26.01.2020 - 00:00 |
Pınar KSK İstanbul’da
ING Basketbol Süper Ligi’nde 16 maçta 13 galibiyetle lider Anadolu Efes’in ardından ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, All-Star arasından sonra bugün Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’a konuk olacak.
Gazanfer Bilge Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.