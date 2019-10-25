25.10.2019 - 07:50 |
Pınar KSK, seriyi Avrupa’da bozdu
ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 4 maçı da kazanıp liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası E Grubu’nda Belçika temsilcisi Spirou Charleroi’ye deplasmanda 81-76 yenilerek, bu sezon ilk kez resmi bir müsabakayı kaybetti.
ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 4 maçı da kazanıp liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası E Grubu’nda Belçika temsilcisi Spirou Charleroi’ye deplasmanda 81-76 yenilerek, bu sezon ilk kez resmi bir müsabakayı kaybetti. Ligde 4’te 4 yapıp, Avrupa Kupası 1. eleme turunda ise Boras Basket’i her iki maçta da deviren Kaf Kaf, 6 maç sonra mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Başantrenör Ufuk Sarıca’nın oyuncularından daha dikkatli olmalarını istediği ve gereken dersleri çıkaracaklarını söylediği öğrenildi. İzmir ekibi bu hafta ligde Gaziantep Basketbol’a konuk olacak.
Şili'deki protestolar devam ediyorŞili'de metro ücretine yapılan zammın ardından başlayan ve geçen hafta şiddetlenerek 18 kişinin ölümüne neden protestolar sürüyor