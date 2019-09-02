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    HaberlerEgePınar KSK’da prova berabere bitti
    02.09.2019 - 02:20

    Pınar KSK’da prova berabere bitti

    Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan’da çıkan Pınar Karşıyaka, Belgrad’taki ikinci sınavda Mega Bemax ile 94-94 berabere kaldı.

    Pınar KSK’da prova berabere bitti

    Sezonun ilk özel maçında aynı ülkede FMP Belgrad’a 84-78 yenilen Kaf Kaf’ta ikinci sınavda yeni transferlerden Crocker 18, Onuralp 14, Morgan 13, Taylor ve ilk maçta oynamayan Triche 12, Nusret 8 sayı attı. Takımla Sırbistan’a götürülen Beşiktaş’tan ayrılan 27 yaşındaki pivot Dusan Cantekin de 2 sayı üretti.

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