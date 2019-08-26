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    Haberler EgePınar KSK’de milli gurur
    26.08.2019 - 07:50

    Pınar KSK’de milli gurur

    Pınar Karşıyaka’da Tony Crocker’ın da İzmir’e gelmesiyle 10 yeni transferin 7’si takıma katıldı.

    Pınar KSK’de milli gurur

    Pınar Karşıyaka’da Tony Crocker’ın da İzmir’e gelmesiyle 10 yeni transferin 7’si takıma katıldı. Karşıyaka’nın yeni oluşturduğu kadrodaki 3 yıldız isim ise Çin’de 31 Ağustos’ta başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Yeşil kırmızılı taraftarlar Çin’deki dev organizasyonda A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın yanı sıra ay yıldızlı ekipte yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen’i büyük heyecanla izleyecek.
    Başantrenör Ufuk Sarıca, A Milli Takım’ın teknik heyetinde de bulunan Pınar Karşıyaka’daki yardımcıları Arda Demirbağ ile Recep Şen ve iki yeni Karşıyakalı, şampiyonada ay yıldızlı ekibimizin başarısı için ter dökecek. Kaf Kaf’ın yeni transferlerinden Amath M’Baye de Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nın formasını giyecek. Antrenmanlarını ay başından bu yana İzmir’de Antrenör Engin Gençoğlu ve Tolga Altun gözetiminde sürdüren Karşıyaka, 29 Ağustos’ta özel maçlar oynamak için Sırbistan’a gidecek.

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