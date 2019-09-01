Pınar KSK’den tatsız prova

Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi yenilenen kadrosuyla hazırlık maçlarına başlayan Pınar Karşıyaka, Sırbistan’da çıktığı ilk sınavda FMP Belgrad’a 84-78 yenildi. Çin’de dün başlayan FIBA Dünya Kupası’nda ay yıldızlı ekibin dümeninde bulunan antrenör Ufuk Sarıca’nın yerine takımın başında yardımcısı Engin Gençoğlu çıktı. Yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen’in A Milli Takım’da olduğu yeşil kırmızılılarda Sırbistan kampı kadrosu kadro eski oyunculardan Mert Celep ve Beşiktaş’tan ayrılan 27 yaşındaki pivot Dusan Cantekin’le tamamlandı. Bu isimlerle ilgili karar önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.