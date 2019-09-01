01.09.2019 - 07:50
Pınar KSK’den tatsız prova
Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi yenilenen kadrosuyla hazırlık maçlarına başlayan Pınar Karşıyaka, Sırbistan’da çıktığı ilk sınavda FMP Belgrad’a 84-78 yenildi.
Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi yenilenen kadrosuyla hazırlık maçlarına başlayan Pınar Karşıyaka, Sırbistan’da çıktığı ilk sınavda FMP Belgrad’a 84-78 yenildi. Çin’de dün başlayan FIBA Dünya Kupası’nda ay yıldızlı ekibin dümeninde bulunan antrenör Ufuk Sarıca’nın yerine takımın başında yardımcısı Engin Gençoğlu çıktı. Yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen’in A Milli Takım’da olduğu yeşil kırmızılılarda Sırbistan kampı kadrosu kadro eski oyunculardan Mert Celep ve Beşiktaş’tan ayrılan 27 yaşındaki pivot Dusan Cantekin’le tamamlandı. Bu isimlerle ilgili karar önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.