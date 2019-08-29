Priene Antik Kenti UNESCO yolunda

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 6 Haziran’da giren, Aydın’ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti’nin kesin listede yer alması için çalışma başlatıldı.

Kent planlaması ve yağmur suyu kanalları ile modern kentleşmenin örneği olarak gösterilen, Güllübahçe Mahallesi’ndeki antik kentin UNESCO Dünya Mirası Kesin Listesi’ne girmesi için Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası iş birliğinde yürütülecek çalışmaların yol haritasını belirlemek için toplantı yapıldı.

Toplanıtya katılan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Söke’mizin doğa ve kültür turizmi için büyük önemi olan antik kentimizin kalıcı miras listesine girmesi için üzerimize düşen neyse yapacağız” diye konuştu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de, “Çalışmalara, katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.