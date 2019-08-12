Rıfkı’ya arkadaş geldi

AYDIN’ın Efeler ilçesinde terk edilmiş, aç ve sususz halde bulunan eşek, Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş’ın çabalarıyla yeni yuvasına kavuştu. Eşeği, hayvansever Bahar Türe (50) sahiplendi. Menderes’te bulunan çiftliğe götürülen eşeğe ‘Elmas’ adını koyan Türe, çiftlikteki diğer eşek Rıfkı’ya arkadaş geldiğini belirtti. Eşeğin çok zayıf ve şiddet gördüğü için dişlerinin dökülmüş olduğunu söyleyen Türe, “Yulaf, karpuz ve ıslatılmış poğaça veriyoruz. Bir ay içinde toparlanır” diye konuştu.