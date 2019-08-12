Sağlığa uçtu

İzmir’de yaşayan Onur Dalgıç (32) ile Cemran Dalgıç (32), önceki gün ikinci çocuklarını Konak’taki özel bir hastanede kucaklarına aldı. Birkaç saat sonra dudaklarında morarmalar olan minik Leo, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkedildi. Muayenede, kirli ve temiz kanı pompalayan kalp damarlarının ters olduğunu tespit eden doktorlar, acilen ameliyat gerektiğini söyledi. Bayram nedeniyle ameliyatı gerçekleştircek doktor bulamayan aile, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.

Leo, hastaneden çıkarılırken anne Cemran Dalgıç gözyaşlarına hakim olamadı. “Lütfen sarsmayın” diyerek ağlayan Dalgıç, oğlunun ambulansa bindirildiği anlarda ayakta durmakta zorlandı. Leo, hava ambulansı ile saat 22.30 sıralarında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Oğlunun durumuyla ilgili bilgi veren baba Onur Dalgıç, “Doktorlar oğlumuzun kirli ve temiz kanı pompalayan kalbindeki damarların birbirine ters olarak doğduğunu söyledi. Bu damarların ameliyat ile yer değiştirmesi gerekiyor. Kimse duruma kayıtsız kalmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.