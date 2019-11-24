Sağlıklı gelecek masaya yatırıldı

Ege Üniversitesi; Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Tarım Ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop’un katılımıyla düzenlenen Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası’na ev sahipliği yaptı.



Gıda zinciri kontrolü



İki oturumluk interaktif buluşmada; sağlığın geleceği, değişim gündemi, üniversite araçları, iyi yaşamın merkezi İzmir, sağlıklı yaşamın öncüsü Ege Üniversitesi konuları gündeme geldi.



İlk söz alan Topaloğlu, Türkiye’nin sağlıkta hizmet ve altyapı bakımından iyi durumda olduğunu, geniş kapsamlı sağlık hizmetini sürdürebilmek için Ar-Ge çalışmalarıyla ilaç ve tıbbi cihazlarda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediklerini belirtti. Topaloğlu, ayrıca ülke genelinde sağlıklı yaşam bakış açısının benimsenmesi gerektiğini ifade etti.



Sağlıklı gıda konusuna değinen Metin de, “Türkiye genelinde çiftlikten sofraya tüm gıda zincirinde etkin kontrol sağladık. Bakanlık olarak obezite ile mücadele kapsamında bilgilendirime çalışmaları yapıyoruz. 31 Aralık 2019’dan itibaren ambalajlı hazır gıdaların etiketinde; enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak” dedi.



Poyraz da iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma’nın, biyolojik ve biopestisit ürünlere yönelik Ar-Ge çalışması sonucu krizantem bitkisi kökenli bitki koruma ürünü Cobre Key’i Türk çiftçisinin kullanımına sunduğunu açıkladı.



Şimdiden çalışmalıyız



Toplumun ihtiyaçları karşısında çözümler geliştirmeye çabaladıklarını dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, “Sağlıklı yaşamanın geleceğini şimdiden tasarlamaya başlamamız gerekiyor. Sağlığa, ziraata, spora, mühendisliğe ayrı olarak bakmanın ötesine geçip birbirleriyle etkileşimlerini ele almak gerekiyor” diye konuştu.



İnteraktif bir katılım yöntemi ile gerçekleştirilen şurada, 60 yuvarlak masada yaklaşık 600 katılımcı görüşlerini iletti.