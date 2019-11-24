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    HaberlerEge HaberleriSağlıklı gelecek masaya yatırıldı
    24.11.2019 - 02:53 | | İZMİR AA

    Sağlıklı gelecek masaya yatırıldı

    Ege Üniversitesi’nde bakanlık düzeyinde katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, toplum sağlığı için yapılan çalışmalar anlatıldı. Yeni projeler için de 600 katılımcıyla beyin fırtınası yapıldı

    Sağlıklı gelecek masaya yatırıldı

    Ege Üniversitesi; Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Tarım Ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop’un katılımıyla düzenlenen Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası’na ev sahipliği yaptı.

    Gıda zinciri kontrolü

    İki oturumluk interaktif buluşmada; sağlığın geleceği, değişim gündemi, üniversite araçları, iyi yaşamın merkezi İzmir, sağlıklı yaşamın öncüsü Ege Üniversitesi konuları gündeme geldi.

    İlk söz alan Topaloğlu, Türkiye’nin sağlıkta hizmet ve altyapı bakımından iyi durumda olduğunu, geniş kapsamlı sağlık hizmetini sürdürebilmek için Ar-Ge çalışmalarıyla ilaç ve tıbbi cihazlarda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediklerini belirtti. Topaloğlu, ayrıca ülke genelinde sağlıklı yaşam bakış açısının benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

    Sağlıklı gıda konusuna değinen Metin de, “Türkiye genelinde çiftlikten sofraya tüm gıda zincirinde etkin kontrol sağladık. Bakanlık olarak obezite ile mücadele kapsamında bilgilendirime çalışmaları yapıyoruz. 31 Aralık 2019’dan itibaren ambalajlı hazır gıdaların etiketinde; enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak” dedi.

    Poyraz da iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma’nın, biyolojik ve biopestisit ürünlere yönelik Ar-Ge çalışması sonucu krizantem bitkisi kökenli bitki koruma ürünü Cobre Key’i Türk çiftçisinin kullanımına sunduğunu açıkladı.

    Şimdiden çalışmalıyız

    Toplumun ihtiyaçları karşısında çözümler geliştirmeye çabaladıklarını dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, “Sağlıklı yaşamanın geleceğini şimdiden tasarlamaya başlamamız gerekiyor. Sağlığa, ziraata, spora, mühendisliğe ayrı olarak bakmanın ötesine geçip birbirleriyle etkileşimlerini ele almak gerekiyor” diye konuştu.

    İnteraktif bir katılım yöntemi ile gerçekleştirilen şurada, 60 yuvarlak masada yaklaşık 600 katılımcı görüşlerini iletti.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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