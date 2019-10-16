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    HaberlerEgeSağlıklı yaş almanın sırrı
    16.10.2019 - 01:03 |

    Sağlıklı yaş almanın sırrı

    17-19 Ekim günlerinde ikincisi düzenlenecek Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi; atölyeler, yoga, güzelleşme tüyoları, ünlülerle sohbetler, sağlıklı yiyecek ve içecek yapımı, zumba gibi birbirinden renkli etkinliklerle, sağlıklı yaş almanın formülleri verecek.

    Alzheimer Tedavisinde Yenilikler, Yaşlı Hakları, Zihnini Temizle, Kendi Hayatına Sahip Çıkmaya Başla, Müzik ile Terapi, Nefes ve Meditasyon başlıklı oturumlar da ilgi çekecek. Sosyal program kapsamında ise Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selda Alkor ile usta tiyatrocu Genco Erkal hayranlarıyla buluşacak. Selda Alkor 17 Ekim Perşembe saat 12.00 ile 13.00, Genco Erkal ise 18 Ekim Cuma 11.30 ile 12.30 saatleri arasında fuarda olacak.

    Hatay'da kahreden olayKilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
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    15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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