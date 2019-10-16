Sağlıklı yaş almanın sırrı

Alzheimer Tedavisinde Yenilikler, Yaşlı Hakları, Zihnini Temizle, Kendi Hayatına Sahip Çıkmaya Başla, Müzik ile Terapi, Nefes ve Meditasyon başlıklı oturumlar da ilgi çekecek. Sosyal program kapsamında ise Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selda Alkor ile usta tiyatrocu Genco Erkal hayranlarıyla buluşacak. Selda Alkor 17 Ekim Perşembe saat 12.00 ile 13.00, Genco Erkal ise 18 Ekim Cuma 11.30 ile 12.30 saatleri arasında fuarda olacak.