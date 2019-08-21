BİST96.0320EURO6,370,01 USD5,730,12ALTIN277,16-0,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSahne Güldür Güldür şovun!
    21.08.2019 - 07:50

    Sahne Güldür Güldür şovun!

    Eğlence programı Güldür Güldür Show, 19 Eylül’de Fuar Açıkhava’da İzmirlilerle buluşacak

    Sahne Güldür Güldür şovun!

    Ekranların en eğlenceli komedi programı Güldür Güldür Show, İzmir’e geliyor. 19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda en sevilen skeçlerini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanan ekip, İzmirlilere eğlence dolu bir gece yaşatacak. BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey, “Türkiye’nin en sevilen, her hafta seyircileri ekran başına kilitleyen eğlence programı Güldür Güldür Show ekibi yeniden İzmir seyircisine kahkaha dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu eğlenceyi yaşamak isteyen tüm İzmirlileri 19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosu’na bekliyoruz” dedi. Kahkaha dolu gecenin biletleri Biletix’te.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için
    Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Minibüs evin duvarına çarptı!

    Minibüs evin duvarına çarptı!

    Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

    Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

    10 bin laleli enstalasyon

    10 bin laleli enstalasyon

    Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

    Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

    Sıradaki Haber