Sahne Güldür Güldür şovun!

Ekranların en eğlenceli komedi programı Güldür Güldür Show, İzmir’e geliyor. 19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda en sevilen skeçlerini seyircisiyle buluşturmaya hazırlanan ekip, İzmirlilere eğlence dolu bir gece yaşatacak. BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey, “Türkiye’nin en sevilen, her hafta seyircileri ekran başına kilitleyen eğlence programı Güldür Güldür Show ekibi yeniden İzmir seyircisine kahkaha dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu eğlenceyi yaşamak isteyen tüm İzmirlileri 19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosu’na bekliyoruz” dedi. Kahkaha dolu gecenin biletleri Biletix’te.