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    05.12.2019 - 07:50 |

    Salihliler buluştu

    Salihli Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Salihlililer Geleneksel Dostluk Gecesi, Kordon Otel’de gerçekleşti.

    Salihliler buluştu

    Salihli Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Salihlililer Geleneksel Dostluk Gecesi, Kordon Otel’de gerçekleşti. 250’ye yakın davetlinin katıldığı gecede Salihlililer hem hasret giderdi hem de doyasıya eğlendi. Dernek Başkanı Cengiz Ülkü, “Üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de İzmir’de okuyan Salihlili üniversite öğrencilerine destek olmak. Bu anlamda 32 gencimize burs veriyoruz. Salihli Ticaret Odamız ile birlikte ilçemizin tanıtımı için İzmir’den Salihli’ye turlar düzenliyoruz” dedi. Gecede ayrıca daha fazla üniversite öğrencisine el uzatılabilmesi amacıyla bir çekiliş de düzenlendi. Çekilişe Ekol Hastanesi, Önder Pırlanta-Mardeluz Jewellery, Aver Turizm, Karşıyaka Döviz ve Damla Akaryakıt katkıda bulundu.

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