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    HaberlerEgeŞampiyonlar buluşuyor
    24.10.2019 - 02:23 |

    Şampiyonlar buluşuyor

    Reis Audio’nun özel tasarım yarış otomobilleri sergilenecek.

    Şampiyonlar buluşuyor

    Westpark Outlet, Drift Şampiyonası öncesinde yarın ünlü rallici Burcu Çetinkaya, sosyal medya fenomeni Harun Taştan, ünlü drift pilotları Özer Mollamehmetoğlu, Oktay Kabaktaş ve Cem Bora Kalaycıoğlu’nu konuk ediyor.

    Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
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    ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.
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