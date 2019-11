Şampiyonluk şarkıları düşmesin dillerden

Bülent Buda: Ödün vermeden, yalpalamadan, dümdüz istikrarlı bir biçimde mutlu yolculuk devam ediyor. Harika bir duygu. Oyunculuk yaşamlarında çok ender futbolcunun yaşadığı ve gerçekleştirme yolunda güven veren adımlarla, koşularla ödünsüz sürüyor. Devam arkadaşlar. İyi sözcüğü yetersiz kalır. Çok iyi gidiyorsunuz.

Fatih Tanfer: Dilaver’in 3. dakikada attığı golle maça adeta 1-0 galip başladı. Geçiş oyunlarını yine iyi yaptı. En kısa sürede en kolay yoldan 3. bölgede pozisyonlar buldu. Kazanmasını biliyorlar. Puanını 40’a çıkardı ve Samsun’un 6 puan önünde yarışı önde götürüyor. Ancak burada Sinan Kurumuş’tan bahsetmemek haksızlık olur. 8. haftada Gümüşhane’yle başlayıp Ankara Başkent, Tarsus, Çorum, bu hafta da Amed Sportif karşısında 80. dakika civarlarında oyuna girip her maçta gol atması artık tesadüf olamaz. Harika bir uygulama ve çalışmanın bir ürünü olduğuna inanıyorum. Alkışlar Manisa Fk’ya. Biraz da Sinan Kurumuş’a.

Mehmet Demirtaş: Lig maratonuna nasıl başladılarsa öyle devam ediyorlar. Ne bir bozulma ne bir kendini beğenmişlik ne de ben şampiyonum edası. Sanki her maç son maçlarıymış gibi konsantre olarak çıkıp 3 puanı söke söke alıyorlar. Hem ilk dakikalarda hem de son dakikalarda gol bulmaları maçın bütününe konsantre olduklarını gösteriyor. Bir yandan gol atarken diğer yandan takım otobüsünü kalelerinin önüne park ediyorlar. Her maç sonrası “Bu takıma daha ne yazılıp söylenir ki?” diye düşünüyoruz. Biz şimdiden ligi kaç puan ve golle noktalar diye merak içerisine girdik bekliyoruz. Takımları çok iyi oyunculardan kurulu. Bir de Sinan Kurumuş gibi gol makinesi forvete sahipler ki bu da işin kaymağı oluyor. Böyle devam ederlerse hiçbir rüzgar onların hızını kesemez. Ege’nin ve Türkiye’nin gurur kaynağı olmaya devam ediyorlar.

Uşak, puana hasret

Bülent Buda: Sözün bittiği yerdeyiz. Savrulma, dağılmaya evrilerek sürüyor. Puan ya da puanları unutalı epey oldu. Çok kötü, berbat, yıkıcı bir duygu bu. Karanlıktan aydınlığa çıkabilmek gibi bir zorluk yaşıyorlar. Evet sözün bittiği yerdeyiz.

Fatih Tanfer: Evinde güçlü Bandırmaspor’a 3-1 yenilip 12 puanla 14. sıraya yerleşti. Düşme hattındaki 16. sıradaki Eyüpspor’un 1 puan üstünde. Fazla söze gerek yok. Gidişat maalesef iyi değil. Bu hafta deplasmanda oynayacağı Niğde Anadolu’nun 4 puanı var. Ligde sıkıntı yaşamak istemiyorsa 3 puan şart diye düşünüyorum.

Mehmet Demirtaş: Karşımızda her hafta biraz daha eriyen bir takım var. Evinde oynadığı Bandırmaspor maçını da kaybederek dibe doğru hızla inişleri devam ediyor. Alınan mağlubiyetler takıma bir sonra ki maçta zorluk yaşatıyor. Bu durumu bir an önce çözmeleri gerekiyor. Yoksa işin sonu vahim. Camia kendisini toparlayarak düşme hattından kendilerini yukarılara atmalı.

Lider gitti, eli boş döndü

Bülent Buda: Beklenmedik bir sonuç bu. Tamam futbol üç sonuçludur ancak Nazilli rakibinden güçlü bir takım. Alandan golsüz çıkması akıl almaz bir durum. Rakibi ligin dibinde. Herhalde çok gol kaçırdılar ya da çok kötü oynadılar. Pozisyon üretemediler. Yani demem o ki böyle maçları kaybederseniz şampiyon olamazsınız.

Fatih Tanfer: Nazillispor alışkanlığını bozmadı. 3. defa lider gittiği Modafen deplasmanında 1-0 mağlup olup yine liderliği devretti. Yavuz Hoca çok gol kaçırdıklarından dert yandı ve bu sorunu çözeceklerini belirtti. Nazillispor takım halinde oyun aklı ve becerisini artık ortaya koymalıdır..

Mehmet Demirtaş: Bir haftası bir haftasına tutmayan bir Nazilli var ortada. Bakıyoruz lider gibi oynuyor. Liderliği alıyor. Diğer maça dönüyoruz ligin dibinde olan takıma kaybediyor ve liderlik gidiyor. Eğer hedef bir üst lig ise kazanma alışkanlığı edinmek şart. Takım renkleri gibi bir hafta beyaz bir hafta siyah gidiyorlar. Yavuz Hoca ve ekibinin kalan maçlarda seri yakalamasını bekliyorum.

Ci Group Buca’da kayıplar önlenemiyor

Bülent Buda: Zor ve de sorunlu günlerde bir de üstüne lidere karşı oynamak kolay değil elbette. Yeni teknik adamla en azından bir beraberlik iyi olur, futbolcularında sinir sistemlerinde bir iyileşme gözlenirdi. Olmadı. Bu haftaya kaldı. Şöyle birkaç maç yenilgisiz yürüyüp, moral depolayıp özgüven kazanabilseler iyi olacak. Bunu da becerebilecek olan futbolculardan başkası değil.

Fatih Tanfer: Yeni Teknik Direktör Ersin Aka yönetiminde çıktığı Serik deplasmanından maalesef yine puansız döndü. Geçen haftaki yazımda maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Cihan Aktaş’ın köklü çözümler bulması gerektiğini söylemiştim. Başkan yaptığı açıklamada ayrılacak futbolcu sayısını açıkladı ve devre arasında gerekli transferleri yapacağını söyledi. Emeklerin yazık olmaması için kesinlikle lig sonunda Play Off içinde olunmalı. Bucaspor devre arasında yapacağı gerekli hamlelerle hak ettiği yere gelecektir.

Mehmet Demirtaş: Buca’da sıkıntılar çığ gibi büyüyor. Var olma mücadelesi veren takım bu hafta Serik’te de mağlup oldu. Her hafta bir umutla şimdi ayağa kalkacak diye beklediğimiz Bucaspor’u bu şekilde gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz. Devre arasına kadar toplanacak en yüksek puan toplanıp yapılacak takviyelerle Buca adına yakışır bir futbol sergilemeliler. Yoksa başkanın vermiş olduğu emekler çöpe gidecek. Doğru bir yol haritası ile gelecek adına umudumuz var.

Kaf Kaf, zırveyı hak ediyor

Bülent Buda: Karşıyaka taraftarı güzel, anlamlı, saygı duyulacak etkinlikler yapıyor. Ev sahibi Cizre, daha baskılı ataklarda önde gibi görünüyor. Lakin tek net pozisyonu var. Karşıyaka akılla, bilinçle oynuyor Cizre’de. Doğukan’ın ilk golü, beceri, teknik, yaratıcılık kavramlarının bileşkesiydi. Baskı altında gibi görünen oyunda Karşıyaka’nın net pozisyon sayısı daha fazla. İkinci golde Mustafa’nın savaşçı, dirençli yapısı, Hakan’ın bitirici vuruşuyla ağlarla kucaklaştığında soluklandı, rahatladı takım. Kalede Mehmet’ten başlayarak takımın birlikte ve de bireysel performanslarında her maç üstüne koyarak gelişme gözleniyor. Geçtiğimiz hafta ne demiştik? Artık bu aşamadan sonra geriye dönüş yasak!

Fatih Tanfer: Karşıyaka’yı Cizre deplasmanında izlerken büyük bir mutluluk duydum. Takım halinde inanılmaz inançlıydılar. Defans anlayışları tam bir takım savunmasıydı. Hücumda cesurdular. Doğukan, Hakan ve Namık süratli ve etkili oyun oynadılar. Rakibin ağır ve tek hamlelik savunmasını perişan ettiler. Bol pozisyon ve 2 de gol buldular. Karşıyaka’nın artan fizik kondisyonu ile birlikte başta Mustafa Aşan olmak üzere Arif, Metin, Cenk’in her geçen gün performansları artıyor. Bekler Fatih ve Anıl kademelerine zamanında girince hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Kısaca Karşıyaka zor deplasmandan 3 puanı aldı ve muhteşem taraftarına büyük mutluluk yaşattı. Soner Hoca doğru zamanda takımına doğru müdahalelerde bulunuyor. Bu da takımı pozitif etkiliyor ve her geçen hafta Karşıyaka’nın deneyimi ve kapasitesini artırıyor. Gurur duyulacak bir Karşıyaka izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tebrikler çocuklar.

Mehmet Demirtaş: İçerisi dışarısı fark etmeden her maç üstün oyunlarıyla maça mutlak favori çıkmaya başladılar. Cizre deplasmanından önce alınan Fethiye galibiyeti takıma büyük moral oldu. Cizre’de de oyun hakimiyetlerini ellerinde tutarak kazanmayı bildiler. Soner Hoca’yla birlikte Karşıyaka adeta yeniden doğdu diyebiliriz. Elbette ki takımın bu kadar kısa sürede toparlanması Soner Hoca’nın sihirli dokunuşlarıyla oldu. Stoperinden bekine, orta sahasından forvetine herkes üzerindeki formanın ve armanın yükünü bilerek oynuyor. Bu seriyi devam ettirmelerini diliyorum. Karşıyaka ayakları yere sağlam basarak bu oyun anlayışla yola devam ettiği takdirde bir üst lige göz kırpacaktır. Gerçekten de Karşıyaka zirveyi sonuna kadar hak ediyor.