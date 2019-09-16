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    HaberlerEge ‘Sarı noktada sağlıklı beslenme çok önemli’
    16.09.2019 - 07:50 |

    ‘Sarı noktada sağlıklı beslenme çok önemli’

    Sarı noktanın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, sağlıklı beslenmenin bu hastalığın etkilerini azalttığına dikkat çekti.

    ‘Sarı noktada sağlıklı beslenme çok önemli’

    Sarı noktanın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, sağlıklı beslenmenin bu hastalığın etkilerini azalttığına dikkat çekti. Op. Dr. Kahraman, “Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, sigarayı da bırakmalı. Özellikle A, C, E ve omega 3, lutein, bakır ve çinko yönünden zengin olan besinler tüketmeli. Eğer ailede sarı nokta ve kalp damar hastalığı olan varsa sarı nokta görülme riski de artar. Bu nedenle 50 yaşı aşan her birey yılda 1 defa uzman hekim kontrolünden geçmeli” diye konuştu.

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