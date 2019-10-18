18.10.2019 - 01:11 |
‘Savaş’ tartışmasI
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kültürpark Üretici Pazarı açılışında, Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin kullandığı ileri sürülen, “Bugün 8’inci gününde olduğumuz ve sınırlarımızda devam etmekte olan, hepimizi huzursuz, mutsuz ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini, askerlerimizin ayağına taş değmeden evlerine dönmelerini diliyorum” ifadelerine tepki gösterdi.
Kaya, “Savaş iki egemen devlet arasında, iki ordu arasında olur. Kahraman Türk Ordusu’nun, katil sürüleriyle, alçak teröristlerle amansız bir mücadelesi vardır” dedi. Soyer ise eleştirilere “Tarım Bayramı sırasında şehit haberi geldi ve beni çok üzdü. Ben olayı sizinle aynı şekilde değerlendirmek zorunda değilim” yanıtını verdi.
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