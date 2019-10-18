‘Savaş’ tartışmasI

Kaya, “Savaş iki egemen devlet arasında, iki ordu arasında olur. Kahraman Türk Ordusu’nun, katil sürüleriyle, alçak teröristlerle amansız bir mücadelesi vardır” dedi. Soyer ise eleştirilere “Tarım Bayramı sırasında şehit haberi geldi ve beni çok üzdü. Ben olayı sizinle aynı şekilde değerlendirmek zorunda değilim” yanıtını verdi.